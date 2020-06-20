Trafiği tehlikeye düşürdü bedeli ağır oldu
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Trafiği tehlikeye düşürdü bedeli ağır oldu

Gaziantep'te motosikletin üzerine yatarak kullanan ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.

Trafiği tehlikeye düşürdü bedeli ağır oldu
20.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:05

Gaziantep'te motosikletin üzerine yatarak kullanan ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesi D-400 karayolu üzerinde motosikletinin üzerine yatarak sürüş yaptığı tespit edilen şahsı takibe alana ekipler motosikleti kontrollü bir şekilde durdurdu. Ne kask takan nede maske takan sürücüye trafik ekipleri "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli soruşturmaya başlatırken 3 bin 49 TL idari para cezası kesti. Ekipler motosikleti ise trafikten men etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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