Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi
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Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Taraftarların toplanması Taraftarların tezahüratları Golcü Andreas Cornelius'un havalimanından çıkması Andreas Cornelius'un poz vermesi Andreas Cornelius'un minibüse binmesi Taraftarların meşale yakması TRABZON - Trabzonspor'un transferi konusunda anlaşmaya vardığı Danimarkalı golcü...

Taraftarların toplanması

Taraftarların tezahüratları

Golcü Andreas Cornelius'un havalimanından çıkması

Andreas Cornelius'un poz vermesi

Andreas Cornelius'un minibüse binmesi

Taraftarların meşale yakması TRABZON - Trabzonspor'un transferi konusunda anlaşmaya vardığı Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi - Haberler
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