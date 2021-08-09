Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi
Taraftarların toplanması Taraftarların tezahüratları Golcü Andreas Cornelius'un havalimanından çıkması Andreas Cornelius'un poz vermesi Andreas Cornelius'un minibüse binmesi Taraftarların meşale yakması TRABZON - Trabzonspor'un transferi konusunda anlaşmaya vardığı Danimarkalı golcü...
Taraftarların toplanması
Taraftarların tezahüratları
Golcü Andreas Cornelius'un havalimanından çıkması
Andreas Cornelius'un poz vermesi
Andreas Cornelius'un minibüse binmesi
Taraftarların meşale yakması TRABZON - Trabzonspor'un transferi konusunda anlaşmaya vardığı Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan