Trabzonspor Onun İçin Devreye Girdi

Hedefini 100 bin forma satışı ve 10 bin kombine olarak belirleyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Roma'da sürpriz bir isimle görüştü... Schalke'nin daha önce İtalya'da futbol oynayan sportif direktörü Rudi Völler'le bir araya geldi. İstenmeyen adam haline gelen Evgen Konoplyanka'yı istedi. Völler, Ukraynalı golcü için kendilerinin Sevilla'ya ödediği 12 milyon Euro'yu istedi.



Ukrayna basını ise bu rakamı, sanki Başkan Muherram Usta "kabul etmiş" gibi haber yaptı. Fakat Usta'nın, Völler'e, FFP kuralları gereği böyle bir rakamı ödemelerinin mümkün olmadığını ama bir veya iki sezon için Konoplyanka'yı kiralamak istediklerini söylediği bildirildi.



Medel'in ilk tercihi Boca Juniors



Bu arada başkan Muharrem Usta'nın Evgen Konoplyanka ile beraber gözdesi olan Gary Medel konusunda gelişmeler yaşanıyor... Inter'in 5 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği ortamda, Şilili oyuncu ise ülkesine yakın olması nedeniyle Arjantin'in Boca Juniors takımına gitmeye daha sıcak bakıyor. Boca ile yapılacak görüşmelerden sonuç alamazsa Trabzonspor'a evet diyebilir.