Trabzonspor Espor kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor Espor kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor

03.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:19
Trabzonspor Espor kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor

Ekip daha önce Beşiktaş Esports ve İstanbulspor'da oynamış Yusuf Enes Düz'ü renklerine bağladı.

Trabzonspor Espor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Ekip daha önce Alman Espor Ligi'nde OFR, Terror Squad 79, HSV HAJDUK gibi büyük takımlarda oynamış tecrübeli stoper Erhan Zor, Avrupa liginde Impact eSports oynayan ve mevkisinde kendini ispat etmiş olan Sezer Doğan, Fifanın FUT kısmında kendini ispat etmiş olan Tolga Özuylasi ile anlaşmıştı.

TS Espor, Beşiktaş Esports ve İstanbulspor'da oynamış ve mevkisinde kendini ispat etmiş olan Yusuf Enes Düz'ü renklerine bağladığını duyurdu.

Ekibin yeni transferlerinin başarıyla sonuçlanmasını umuyor ve başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Hakan Akkaya Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Mesut Bakkal Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor Espor kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 22:19:37. #1.15#
title