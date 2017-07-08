Trabzonspor'dan Beşiktaş'a...

Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yusuf Erdoğan, Beşiktaş'la anlaştı. Kulüpler arasındaki bonservis pazarlığının devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın, Yusuf Erdoğan'a karşılık Trabzonspor'a Gökhan İnler veya Gökhan Töre'yi önerdiği ancak bordo-mavililerin para talep ettiği bildirildi. Pazarlıkların kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.



LYON, MARCELO İÇİN İSTANBUL'DA



Marcelo konusunda Beşiktaş'la anlaşamayınca başka isimlere yönelen Olympique Lyon, bir kez daha siyah-beyazlıların kapasını çaldı. Fransız kulübünün yetkililerinin İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle pazarlık masasına oturdukları ve 8 milyon Euro'luk tekliflerini, 8.5 milyon Euro olarak yeniledikleri öğrenildi.



(Sabah)