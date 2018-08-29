Trabzonspor Caleb Ansah Ekuban'ı Borsaya Bildirdi

Trabzonspor Caleb Ansah Ekuban'ı Borsaya Bildirdi

Trabzonspor, Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda Leeds United ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Caleb Ansah Ekuban'ı Borsaya Bildirdi

Trabzonspor, Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda Leeds United ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "İngiltere'nin Leeds United takımının profesyonel futbolcusu Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor'un yeni transferi önümüzdeki dakikalarda resmi sözleşmeye imza atacak.

(İHA)

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