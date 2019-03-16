Trabzonspor 3 Puanı Hanesine Yazdırdı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada sol kanattan Obertan'ın ortasında topla buluşan Kone müsait pozisyondaki Opseth'i gördü. Opseth'in etkisiz şutu kalecide kaldı. 10. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kone'nin uzaktan sert şutunda top kalecide kaldı. 15. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Eduok, direkt kaleye şunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 20. dakikada sol kanattan ilerleyen Leo, pasını ceza sahasındaki Opseth'e verdi ancak bu oyuncu müsait pozisyonda topu ıskaladı. 38. dakikada sol kanattan Obertan'ın ortasında topla buluşan Taylan, ceza sahası dışındaki Eduok'a çıkardı. Bu oyuncunun şutu kalecide kaldı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Ekuban'ın sert vuruşunda top direkten döndü. 50. dakikada İbrahim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan'ın etkisiz şutu kalecide kaldı. 52. dakikada Eduok'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan, sert ve düzgün vurdu ancak kaleci topu iki hamlede kontrol etti. 64. dakikada hızlı gelişen kontratakta Rodallega'nın ara pasında ceza sahası içinde hareketlenen Nwakaeme, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 0-1 71. dakikada Rodallega'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'nın şutunu kaleci son anda çıkardı. 85. dakikada ceza sahası dışından Rodellega sert vurdu, kaleciden seken topu Nwakaeme ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Kazım Karabekir Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Tolga xx, Kanstrup xx, Lokman xx, Leo xx, Kone xx (Munsy dk. 76 x), Scuk xx (İbrahim dk. 45 xx), Obertan xxx, Taylan xxx, Eduok xx, Opseth xx (Emrah dk. 65 x) Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Serkan, Tshabalala, Samed Ali Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu Trabzonspor: Uğurcan xx, Toure xx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx (Ibanez dk.90 ?), Ekuban xxx, Amiri xxx (Olcay dk. 61 x), Nwakaeme xxx, Rodallega xxx (Murat Cem dk. 90 +4 ?)

Yedekler: Arda, Ali, Batuhan, Koray Teknik Direktör: Ünal Karaman Gol: Nwakaeme (dk. 64) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Amiri, Abdülkadir, Rodallega (Trabzonspor), Lokman, İbrahim (BB Erzurumspor)

(Sefa Tetik - Ahmet Akbuğa/İHA)

Kaynak: İHA