Trabzon Valisi Ustaoğlu esnaf odaları başkanlarıyla salgın tedbirlerini değerlendirdi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ve beraberindeki oda başkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ve beraberindeki oda başkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TESOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ustaoğlu başkanlığında Valilik'te gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve TESOB Başkanı Kara'nın yanı sıra oda başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, Ustaoğlu'nun il genelindeki uygulamalarla ilgili kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki düzenlemelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Denetimler devam edecek. Hızla normalleşmeye dönmek için vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istirham ediyoruz. İş yerlerini kısıtlı da olsa açan esnaf ve sanatkar kardeşlerimizden de kurallara itinayla uymalarını istiyoruz. Bu kötü günlerden çıkmak için herkesin desteğine ihtiyaç var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay