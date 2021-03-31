Trabzon Valisi Ustaoğlu esnaf odaları başkanlarıyla salgın tedbirlerini değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon Valisi Ustaoğlu esnaf odaları başkanlarıyla salgın tedbirlerini değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon Valisi Ustaoğlu esnaf odaları başkanlarıyla salgın tedbirlerini değerlendirdi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ve beraberindeki oda başkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ve beraberindeki oda başkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TESOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ustaoğlu başkanlığında Valilik'te gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve TESOB Başkanı Kara'nın yanı sıra oda başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, Ustaoğlu'nun il genelindeki uygulamalarla ilgili kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki düzenlemelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Denetimler devam edecek. Hızla normalleşmeye dönmek için vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istirham ediyoruz. İş yerlerini kısıtlı da olsa açan esnaf ve sanatkar kardeşlerimizden de kurallara itinayla uymalarını istiyoruz. Bu kötü günlerden çıkmak için herkesin desteğine ihtiyaç var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Özlem Zengin Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bahar Candan Demet Akalın Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Okay Yokuşlu Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon Valisi Ustaoğlu esnaf odaları başkanlarıyla salgın tedbirlerini değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:32:10. #1.15#
title