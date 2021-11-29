TRABZON HAVALİMANI'NDA TAKSİ ALEV ALEV YANDI

TRABZON Havalimanı'nda yolcu bekleyen taksinin motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde yolcu bekleyen bir taksinin motor kısmında yangın başladı. Duman ve alevleri gören sürücü, kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği alevler, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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