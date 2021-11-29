TRABZON HAVALİMANI'NDA TAKSİ ALEV ALEV YANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRABZON HAVALİMANI'NDA TAKSİ ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON Havalimanı'nda yolcu bekleyen taksinin motor kısmında yangın çıktı.

TRABZON Havalimanı'nda yolcu bekleyen taksinin motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde yolcu bekleyen bir taksinin motor kısmında yangın başladı. Duman ve alevleri gören sürücü, kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği alevler, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

TRABZON HAVALİMANI'NDA TAKSİ ALEV ALEV YANDI

Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title