Trabzon Forum gazetecileri unutmadı
Haberler » Güncel » Trabzon Forum gazetecileri unutmadı - Haber

Trabzon Forum gazetecileri unutmadı

Trabzon Forum AVM, düzenlediği organizasyonla gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

09.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:29
Trabzon Forum gazetecileri unutmadı

Forum AVM, düzenlediği organizasyonla gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan 'nü kutladı.


Forum Trabzon'da düzenlenen organizasyona Trabzon'da görev yapan gazeteciler katılırken, Pazarlama Müdürü , masaları tek tek gezerek gazetecilerle sohbet ederek 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - TRABZON

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler