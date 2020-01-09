Trabzon Forum gazetecileri unutmadı
Trabzon Forum AVM, düzenlediği organizasyonla gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
09.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:29
Trabzon Forum AVM, düzenlediği organizasyonla gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Forum Trabzon'da düzenlenen organizasyona Trabzon'da görev yapan gazeteciler katılırken, Pazarlama Müdürü Esma Sezeroğlu, masaları tek tek gezerek gazetecilerle sohbet ederek 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - TRABZON
Kaynak: İHA