TRABZON Denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Trabzon'un Of ilçesi limanından dün açıldıkları tekneleri arızalanan Burak Karaca (24) ile Mehmet Ulusoy (41) denizde mahsur kaldı. Cep telefonları yanlarında olmayan ve geceyi denizde geçiren balıkçılardan Burak Karaca, kendini usturmacaya bağlayarak kıyıya ulaşmaya çalışırken yarı baygın halde bulunarak Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sürmene-Araklı ilçeleri arasında ulaşılan teknedeki diğer balıkçı da kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Of ilçesi limanından dün öğlen saatlerinde açıldıkları 'Umut Kardeşler' adlı tekneleri arızalanan Burak Karaca ile Mehmet Ulusoy denizde mahsur kaldı. Cep telefonları bulunmayan ve kurtarılmayı bekleyen balıkçılar geceyi teknede geçirdi. Kıyıya dönmeyen balıkçılar için yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'Saget 34' ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı. Balıkçılardan Burak Karaca, sabah saatlerinde kendisini deniz taşıtlarının iskeleye yanaşırken çarpmaları önleyen usturmaca adı verilen plastiğe bağlayarak kıyıya ulaşmaya çalıştı. Sıcak hava ve susuzluk nedeniyle bitkin düşen balıkçı, yarı baygın halde ekipler tarafından denizde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine alınan balıkçı, kıyıya çıkarılarak ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde aramaları sürdüren ekipler, Araklı-Sürmene ilçeleri arasında denizde sürüklenen tekneye ulaştı. Balıkçı Mehmet Ulusoy, ekipler tarafından alınarak kıyıya ulaştırdı. Balıkçı Burak Karaca'nın kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA