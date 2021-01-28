Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı

28.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:44
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı

TRABZON'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

TRABZON'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yakılan anız ateşinin lodosun etkisiyle yayılmasıyla yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri sabaha karşı kontrol altına aldı.Cumapazarı Mahalle Muhtarı Hüseyin Saral, "Yangın ekiplerin çalışmaları ile kontrol altına alındı. Örtü yangını olarak devam ediyor. Yerleşim alanlarına alevler gelmedi. Biz yine de mahallelilere gerekli uyarıları yaptık" diye konuştu.


- Trabzon
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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