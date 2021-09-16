Trabzon'daki Millet Bahçesi'nin ilk etkinliği gençlik festivali olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'daki Millet Bahçesi'nin ilk etkinliği gençlik festivali olacak

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'daki Millet Bahçesi'nin ilk etkinliği gençlik festivali olacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde üç gün süreyle "Trabzon Genç Fest" adlı etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde üç gün süreyle "Trabzon Genç Fest" adlı etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversiteyi kazanarak kente gelen ve Trabzon'da yaşayan gençlerin stres atmaları için böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade etti.

Pandemi nedeniyle etkinliklerde üst düzey tedbirler alacaklarına işaret eden Zorluoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında alana girişlerde aşı kartı ya da PCR testi isteneceğini vurguladı.

Zorluoğlu, üç gün sürecek etkinlikler kapsamında Resul Dindar, Ekin Uzunlar ve Zeynep Başkan'ın konser vereceğini, ayrıca çeşitli performansların da sunulacağını kaydetti.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Uğur İbrahim Altay Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'daki Millet Bahçesi'nin ilk etkinliği gençlik festivali olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:09:05. #1.11#