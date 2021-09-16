Trabzon'daki Millet Bahçesi'nin ilk etkinliği gençlik festivali olacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde üç gün süreyle "Trabzon Genç Fest" adlı etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversiteyi kazanarak kente gelen ve Trabzon'da yaşayan gençlerin stres atmaları için böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade etti.

Pandemi nedeniyle etkinliklerde üst düzey tedbirler alacaklarına işaret eden Zorluoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında alana girişlerde aşı kartı ya da PCR testi isteneceğini vurguladı.

Zorluoğlu, üç gün sürecek etkinlikler kapsamında Resul Dindar, Ekin Uzunlar ve Zeynep Başkan'ın konser vereceğini, ayrıca çeşitli performansların da sunulacağını kaydetti.