Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı
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Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı

10.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:37

Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı Trabzon'da bugün Çömlekçi Mahallesi'nde üzerinde vinç bulunan bir tır viyadüğe takıldı.

Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı

TRABZON - Trabzon'da bugün Çömlekçi Mahallesi'nde üzerinde vinç bulunan bir tır viyadüğe takıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Çengel yönetimindeki 61 ADD 314 plakalı tırın üzerinde bulunan vinç, havalimanı istikametinden şehir merkezi istikametine giderken Çömlekçi mahallesi mevkiinde viyadüğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın kupası ön tarafa doğru düşerken şoför Mahmut Çengel kazada ağır yaralandı. Çengel, ambulansla bölgeden alınarak Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaşanan kaza nedeniyle ulaşım havalimanından şehir merkezi istikametine bir süre durdu. Yapılan çalışmaların ardından vinç bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı
Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı
Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı
Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı
Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı
Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı
Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH YILMAZ

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