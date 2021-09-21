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Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

Akçaabat- Düzköy kara yolunda ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 KL 471 plakalı otomobil, yaya Hikmet Gedikli'ye çarptı.

Ağır yaralanan Gedikli, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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