Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
Akçaabat- Düzköy kara yolunda ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 KL 471 plakalı otomobil, yaya Hikmet Gedikli'ye çarptı.
Ağır yaralanan Gedikli, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri