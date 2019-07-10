Trabzon'da otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'un Of ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Trabzon'un Of ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Altuncu yönetimindeki 54 BB 694 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Bölümlü Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Kazada, araçta bulunan Emine Kolay hayatını kaybetti, Halil Altuncu ve Mehmet Kolay ağır yaralandı.
Yaralılar, Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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