Trabzon'da meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda prefabrik ev yıkıldı.

Dolaylı Mahallesi Güney Kümeevleri mevkisindeki heyelandan yaklaşık 10 dönümlük alan etkilendi.

Heyelanda prefabrik ev yıkıldı, bölgeye ulaşımı sağlayan 300 metrelik beton yol birçok noktadan çöktü.

Muhtar Ali Faik Şenel, AA muhabirine, heyelanın hasara yol açtığını belirterek, "Heyelanda bir ev yıkıldı. Buradaki evler genellikle yazın kullanıldığı için kimse kalmıyordu. Allah'a çok şükür ki can kaybımız yok, arazide zarar oldu." dedi.

Şenel, belediyeye müracaatta bulunduklarını ifade ederek, hava şartlarının uygun olması halinde bölgede gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.