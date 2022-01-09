Trabzon'da horoz dövüşü operasyonunda 29 kişi hakkında işlem yapıldı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'un Of ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan eve düzenlenen operasyonda 29 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan eve düzenlenen operasyonda 29 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Jandarma ekipleri, Kaban Mahallesi'nde C.A'ya (49) ait eve horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatılacağı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda evdeki alanda horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı tespit edildi.
Ekipler, evde bulunan 29 kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari işlem yaptı.
Dövüş yaptırılan alan ve ev, jandarma tarafından mühürlenerek kapatıldı.
AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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