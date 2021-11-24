Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel
Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı

TRABZON'da, yağış sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

TRABZON'da, yağış sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezinin yanı sıra özellikle batı ilçelerde, sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Yağış, yaşamı olumsuz etkilerken heyelana da yol açtı. Yamaçtan kayan toprak ve taşlar, Yeşilköy Mahallesi mevkisinde yola doldu. Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolunun 9'uncu kilometresi, saat 15.30 sıralarında ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu temizlenen yol, tekrar trafiğe açıldı.


Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı

Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title