Son Dakika | Gizli buzlanma sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Gizli buzlanma sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Gizli buzlanma sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Trabzon'da gizli buzlanma kazalara neden olmaya devam ediyor.

TRABZON (İHA) - Gizli buzlanma sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

TRABZON - Trabzon'da gizli buzlanma kazalara neden olmaya devam ediyor. Trabzon Araklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde gizli buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün İstanbul'dan memleketi Trabzon'un Araklı ilçesi Hürriyet mahallesine gelen Yakup Karaoğlu yönetimindeki 34 BLN 423 plakalı araç, buzlu yoldan kayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Yakup Karaoğlu yaralanırken, araçta bulunan Eyüp Büyükdurmuş ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Karaoğlu, kaza sonrasında Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan gizli buzlanma sonucu dün akşamdan bu yana il genelinde onlarca kaza meydana gelirken bu kazalarda 2 kişi öldü, 10'a yakın kişi yaralandı.

Son Dakika | Gizli buzlanma sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son Dakika | Gizli buzlanma sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son Dakika | Gizli buzlanma sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son Dakika | Gizli buzlanma sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son Dakika | Gizli buzlanma sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son Dakika | Gizli buzlanma sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Yusuf Genç - Son Dakika Haberleri

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