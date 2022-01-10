Trabzon'da ATV aracıyla kaza yapan 2 kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Trabzon'da ATV aracıyla kaza yapan 2 kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da ATV aracıyla kaza yapan 2 kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
AA / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ATV tipi arazi aracıyla kaza yapan 2 kişi yaralandı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ATV tipi arazi aracıyla kaza yapan 2 kişi yaralandı.

İlçenin Ağaçlı Mahallesi'nde Şerafettin Bulut idaresindeki ATV tipi arazi aracı şarampole devrildi.

Kazada Şerafettin Bulut ile eşi Gönül Bulut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, ormanlık alan olması nedeniyle ambulans helikopter yönlendirildi.

Yaralılar, kara yoluna inen ambulans helikoptere taşındı.

Şerafettin Bulut Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine, eşi Gönül Bulut ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gönül Bulut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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AA / Derviş Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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