Trabzon'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis kararıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile "kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçundan aranan İ.R. yakalandı.

Açıklamada, "Trabzon halkımızın huzur ve sükununu etkin, "güvenli çevre ve huzurlu toplum" anlayışını sürdürülebilir kılmak amacıyla suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadesine yer verildi.