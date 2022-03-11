Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Trabzon- Bayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Araklı Kaymakamı Kürşat Karaca, "Bölgemizde devam eden kar yağışı nedeniyle Araklı-Çatak bölgesinden sonra kar yapışı nedeniyle araçların geçişine izin vermiyoruz. Gelen araçları Çatak'ta bekletiyoruz. Bayburt'ta gelen araçlar da Salmankaş Tüneli'nin girişinde bekliyor" dedi. - TRABZON
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa