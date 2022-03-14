Trablus'ta geleneksel kıyafet kutlaması düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Ulusal Kıyafet Günü kutlamaları yapıldı.

Geleneksel Libya kıyafetlerini giyen Trabluslular, kadim kentin sütunları arasından yürüyerek Şehitler Meydanı'na geldi.

Eski kent Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama töreninde, geleneksel kıyafetin önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Belediye Müsteşarı Mufide Cibran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın, erkek geleneksel kıyafetlerimizi koruduk. Çünkü kıyafetlerimiz, bizim Libya kimliğimiz demektir. Bu coğrafyaya bağlı olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

AA'ya konuşan moda tasarımcısı Ahmed el-Cirnazi ise 13 Mart'ta Trablus'un ulusal kıyafetleriyle kutlama yaptığını, bunun ulusal ve köklü bir kimlik olduğunu, herkesin el yapımı Libya kıyafetlerinin değerini bilmesi için kendisinin de kıyafet tasarımlarını geliştirdiğini söyledi.

"Bizler, Libya kıyafetleriyle gurur duyuyoruz" diyen Cirnazi, Libya kıyafetlerinin, Arap dünyasının en iyi kimliklerinden biri olarak kabul edildiğini ve bunun da Trablus'un eski kentinden çıktığını dile getirdi.

Cirnazi, kadınlara ait olan ve yıllardır unutulan Libya feracesinin, bu anma töreniyle yeniden Trablus'ta giyilmeye başlandığına dikkati çekti.