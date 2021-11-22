TR/ Bilkent Universitesi - EDEB Semineri: "Bedene Gömülü Şiir : Şair ve Akademisyen Alphan Akgül ile Söyleşi", Dr. Öğr. Üyesi Alphan Akgül, 16: 30 24 Kasım (TR)

Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen söyleyişiye davetlisiniz.

Etkinlik Türkçe olacaktır.

Konu: "Bedene Gömülü Şiir: Şair ve Akademisyen Alphan Akgül ile Söyleşi"

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Alphan Akgül (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Tarih ve Saat: 24 Kasım Çarşamba, 16: 30

Yer: H-232

GE 250/251 kapsamındadır. (10 puan).

***Çevirimiçi seminere katılmak için lütfen bölüm ile iletişime geçin.

Biyografi:

Alphan Akgül Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. TÜBİTAK yurtdışı araştırma bursu kapsamında konuk araştırmacı olarak University of Washington'da bulundu (2011-2012). Akgül'ün doktora tezi, bazı değişikliklerle, Anlamın Sesi: Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiir Estetiği adıyla yayımlandı (2014). Akgül'ün bu kitabı Türkiye Yazarlar Birliği Edebi Tenkit Ödülü'ne layık görüldü. Oktay Rifat'ın şiirleri üzerine yazdığı kuramsal inceleme ise Güneş Yalnız Dirileri Isıtır adıyla yayımlandı (2017). Bu kitabıyla Akgül, Mehmet H. Doğan Şiir Eleştirisi Ödülü'nü aldı. Aynı zamanda bir şair olan Akgül, 2000 yılında şiir dalında Yaşar Nabi Nayır Gençlik Şiir Ödülü'nü kazandı. 2007 yılında yayımladığı Bahçeler Çözüldü adlı ilk kitabıyla Nüzhet Erman Şiir Ödülü'ne layık görüldü (2008). Akgül'ün son şiir kitabı, Bir Uçurumun Haritası 2020 yılında yayımlandı. Bu kitap ise Attila İlhan Şiir Ödülü'ne değer görüldü. Alphan Akgül, halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

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