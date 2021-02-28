Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, hangi kanalda? Tozkoparan saat kaçta?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Tozkoparan, yeni sezonda Tozkoparan İskender adıyla yayımlanmaya devam ediyor. Yepyeni kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Tozkoparan İskender ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Tozkoparan saat kaçta? Tozkoparan İskender 12. bölüm fragmanı yayımlandı! Tozkoparan İskender son bölüm (11) izle!

TRT 1 ekranlarının yeni çocuk dizisi Tozkoparan İskender'in yayın tarihi belli olduktan sonra kadro ve konuya dair detaylara da yer verildi. İlk günden itibaren büyük beğeni toplayan Tozkoparan İskender hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

TOZKOPARAN İSKENDER OYUNCU KADROSU

TRT 1'in yenilenen kadrosu ve yeni adıyla yayınlanacak olan sevilerek izlenen çocuk dizisi Tozkoparan İskender'in yayın tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosun da Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen bulunuyor., Yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı dizinin ilk iki bölümü 2021 yılına özel olarak bir gün içinde yayınlanacak.

TOZKOPARAN İSKENDER NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak Tozkoparan İskender dizisi 2021 yılına özel bir şekilde, yeni sezonunda her Pazar günüsaat 17.30'da TRT 1 ekranlarında oluyor. Cumartesi saat 08:30'da ise tekrarları yer alıyor.

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU

Tozkoparan İskender Zaman Yolculuğu Yapıyor…

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak.

TOZKOPARAN İSKENDER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı 11. bölümün ardından yayınlandı.