Tozkoparan 16. Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Tozkoparan yeni bölüm fragmanı izle! Tozkoparan 15. bölüm izle

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Tozkoparan dizisi TRT 1 ekranlarında 15. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 15. bölümün ardından şimdi de Tozkoparan16. bölüm için araştırmalarına başladılar. Tozkoparan 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Tozkoparan 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan 16. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TOZKOPARAN 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TOZKOPARAN 15. BÖLÜM İZLE

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TOZKOPARAN 15. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kasırga'nın Mavi Ay'ı bodrum katına kilitlediği, Mavi Ay'ın ise izinsiz olarak cezalı odayı kullandığı ortaya çıkmıştır. Refika ve Rüya, her iki takımın alması gereken ceza konusunda anlaşmazlığa düşer. Diğer yandan Fikri, laboratuvara bırakılan notu Mavi Ay ve Salih'e gösterir. Bunun üzerine İskender, Cihangir hakkındaki şüphelerini yeniden hatırlamaya başlar. Önce nişan taşından adının silinmesi, sonra da geçmişe dönmesi gerektiğini söyleyen notun ortaya çıkmasıyla İskender bunalır. İskender'e destek olmak isteyen Mavi Ay, Cihangir'in gerçekten geçmişten gelip gelmediğini anlamak için bir plan yapar. Fikri'nin şüpheleri ise Kuzgunlar üzerinde yoğunlaşır. İskender'in yaralarına merhem olmak isteyen Salih, İskender'i Mavi Ay ile birlikte Okçular Tekkesi'ne götürür.

Kasırga'nın ve Mavi Ay'ın alacağı cezalar ne olacak? Laboratuvara notu kim bıraktı? Kuzgunlar geri mi dönüyor? Mavi Ay, Cihangir'in geçmişten gelip gelmediğini ortaya çıkarabilecek mi? Okçular Tekkesi'ne yeniden dönen İskender'i neler bekliyor? İskender'in ismi yok olmak üzere mi?