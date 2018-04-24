Toyota Hibrit Modeliyle Çukurova Otoshow'da

Dünyayı hibrit teknolojisiyle tanıştıran Toyota, Adana'da gerçekleştirilen Çukurova Otoshow'da hibrit modellerini sergiliyor.

Bugün açılışı yapılan ve 29 Nisan'a kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Çukurova Otoshow'da Toyota'nın dışarıdan şarj etme ihtiyacı olmadan kendi kendine şarj olma özelliğine sahip C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, Auris Hybrid, Prius ve Rav4 Hybrid modelleri de yerini aldı.

Stantta pick-up Hilux'un da bulunduğu fuarda, Toyota'yı, 408 metrekarelik alanda Toyota Plaza Mıçı ile Toyota Plaza Onatça temsil ediyor.

Fuarda, Türkiye'de üretilen, markanın en dinamik ve en çekici modellerinden biri olan, toplam hibrit otomobil satışları içinde Türkiye pazarında ilk sırada yer alan Toyota C-HR, ÖTV teşviğiyle çok daha ulaşılabilir bir fiyatla sunulmaya devam ediyor.

Toyota C-HR Hybrid, teknolojisi, donanım özellikleri, konforu, yakıt tasarrufu ve sürüş dinamikleriyle segmentinde bir adım öne çıkarken, CO2 salım oranıyla da benzinli araçlardaki oranların çok daha altında kalıyor.

Fuarda yer alan ve Toyota'nın en popüler hibrit modellerinin başında gelen Auris Hybrid, 100 kilometrede sadece 4,1 litrelik yakıt tüketim ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Sessiz ve konforlu yolculukların aynı zamanda keyifli olmasını sağlayan Auris Hybrid, Türkiye'de Active, Advance ve Premium olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor.

Çukurova Otoshow'da büyük ilgi gören Toyota modellerinden Yaris Hybrid de kompakt ve çevik boyutlarının yanı sıra sessiz ve çevreci motoruyla benzersiz bir sürüş keyfi yaşatıyor.

Fuarda yer alan Toyota RAV4 Hybrid de yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi ile D-SUV segmentine öncülük etmeyi sürdürüyor.

Çukurova Autoshow'daki stantta alan kalite, dayanıklılık ve sağlamlık simgesi olarak öne çıkan pick-up modeli Hilux'ın Hi-Cruiser A/T versiyonu teknolojik özellikleri ve yüksek off-road yetenekleriyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.