Toygun Ateş kimdir? Toygun Ateş kaç yaşında, nereli? Toygun Ateş oynadığı diziler!
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Toygun Ateş kimdir? Toygun Ateş kaç yaşında, nereli? Toygun Ateş oynadığı diziler!

16.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:38
Toygun Ateş kimdir? Toygun Ateş kaç yaşında, nereli? Toygun Ateş oynadığı diziler!

Toygun Ateş kimdir? Toygun Ateş kaç yaşında, nereli? Toygun Ateş koronavirüs mü oldu? Toygun Ateş oynadığı diziler!

Mutasyonlu koronavirüse yakalanarak hayranlarını üzen Toygun Ateş kimdir? Toygun Ateş kaç yaşında, nereli? Toygun Ateş oynadığı diziler!

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

Toygun Ateş,2 Haziran 1954, İstanbul doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, senaryo yazarı ve seslendirme sanatçısı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Toygun Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında Mağlup Edilemeyenler filminde Gazete Çalışanı rolünü alarak başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

TOYGUN ATEŞ OYNADIĞI DİZİLER

Ver Elini Aşk (Asım Dede, 2017)

İçerde (Kareaçık, 2016)

Sevda Kuşun Kanadında (Arif'in Dedesi, 2016)

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (İbrahim, 2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Sofu Sinan Paşa, 2015)

Şeref Meselesi (Basri, 2014)

Çırağan Baskını (Sir Henry Layard, 2014)

Ağlatan Dans (Rüstem Ağa, 2014)

Kaçak (2013)

Güzel Çirkin (2013)

Huzur Sokağı (Hikmet, 2012-2013)

Haber Yorumları (1)
NESRİN BULUT: Komik zaten üzülseydiniz sosyal medyaya yayınoamazdınız ???????
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