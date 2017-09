Toygar Mahallesi'ne Yeni Yeşil Alan

Karesi Belediyesi İlçedeki hizmet seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toygar Mahallesi'nde bulunan Serçe Sokak'ta yeşil alan düzenlemesi gerçekleştiriyor.



Karesi Belediyesi, saha çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başta olmak üzere saha çalışmalarına ağırlık veren Karesi Belediyesi, yaşanabilir bir Karesi için başlattığı seferberliği sürdürüyor. Yaşam kalitesi yüksek, kişilikli ve kimlikli bir Karesi oluşturmak amacıyla gece gündüz demeden çalışan ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde oyun parkı, kilit parke döşeme, çevre düzenlemesi, yeşil alan gibi çalışmalar yürütüyor. Bulduğu her fırsatta çalışmaları yerinde inceleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verilen projelerin yerine getirileceğini ifade ederek, "Bahar ve yaz aylarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Geleceğimizi çok iyi planlamak en önemli görevlerimizin başında geliyor. Biz önceliğimizin halkımıza hizmet olduğunu her zaman söyledik. Belediyemize yapılan her talebe en kısa süre içerisinde cevap veriyoruz. Gerek muhtarlarımız, gerekse vatandaşlarımızın taleplerini değerlendiren ekiplerimiz, gece gündüz demeden hizmet üretmeye devam ediyor. Derdimiz halkımızı mutlu görmek" dedi. Tüm ekipleriyle birlikte ilçenin hemen her yerinde seferberlik ilan eden belediye ekiplerinin çalışmaları bundan sonraki süreçte de artarak devam edecek. - BALIKESİR