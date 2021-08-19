Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu
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Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu

Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu
Haberler.com - Haberler | Magazin

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılmasıyla büyük kan kaybeden Güldür Güldür Show ekibine yeni bir isim dahil oldu. Toygan Avanoğlu, yeni sezonda sevilen yapımın kadrosunda olacak.

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 9. sezon hazırlıklarına başlayan ekip sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE KONUK OLMUŞTU

Sevilen oyuncu Toygan Avanoğlu yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimler arasına dahil oldu. Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.

Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu
Toygan Avanoğlu

BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLMUŞTU

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun projeden ayrılması büyük üzüntüye neden olmuştu.

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Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu - Haberler Magazin
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