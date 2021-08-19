Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılmasıyla büyük kan kaybeden Güldür Güldür Show ekibine yeni bir isim dahil oldu. Toygan Avanoğlu, yeni sezonda sevilen yapımın kadrosunda olacak.
Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 9. sezon hazırlıklarına başlayan ekip sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.
DAHA ÖNCE DE KONUK OLMUŞTU
Sevilen oyuncu Toygan Avanoğlu yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimler arasına dahil oldu. Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.
BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLMUŞTU
Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun projeden ayrılması büyük üzüntüye neden olmuştu.