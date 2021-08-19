Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılmasıyla büyük kan kaybeden Güldür Güldür Show ekibine yeni bir isim dahil oldu. Toygan Avanoğlu, yeni sezonda sevilen yapımın kadrosunda olacak.