Total War: Warhammer III'ün çıkış tarihi açıklandı

Total War: Warhammer III, Creative Assembly tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan, yaklaşmakta olan bir sıra tabanlı strateji ve gerçek zamanlı taktik video oyunudur. Total War serisinin bir parçasıdır ve Games Workshop'un Warhammer Fantasy kurgusal evreninde geçen üçüncü seridir.

Total War: Warhammer III şu anda Steam, Epic Games Store, MicrosoftStore ve diğer onaylanmış iş ortakları üzerinden ön siparişe açıldı. Mevcut ön sipariş fiyatı 345,00 TL'dir

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Total War: Warhammer III, 17 Şubat 2022 tarihinde PC için çıkış yapacak.

Piyasaya sürülmeden önce oyunu ön sipariş eden veya lansmandan sonraki ilk hafta içinde satın alan herkes için, Ogre Kingdoms yarış paketi DLC'sini erken benimseyen bir teşvik olarak ücretsiz olarak alacaklar.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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