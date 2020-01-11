Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti
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Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti

10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Mehmet Ünsal İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret etti.

11.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:11
Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti

10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kastamonu'nun ilçesinde İhlas Ajansı Muhabiri olarak görev yapan İlçe Kaymakamı 'i ziyaret etti.


İHA Muhabiri Mehmet Ünsal 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ederek idareciler gününü kutladı.


Ziyarette idareciler günü anısına hazırlanan pasta Kaymakam Deniz Pişkin tarafından kesildi. İHA Muhabirine teşekkür eden Kaymakam Deniz Pişkin idarecilerin her zaman vatandaşın yanında olduğunu dile getirerek bu anlamlı günde hatırlanmanın güzel olduğunu söyledi.


Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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