Tosya Kaymakamı Pişkin: Kontrolü kaybedersek 'Normalleşme'yi rüyamızda görürüz
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Tosya Kaymakamı Pişkin: Kontrolü kaybedersek 'Normalleşme'yi rüyamızda görürüz

13.03.2021 20:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:54
Tosya Kaymakamı Pişkin: Kontrolü kaybedersek 'Normalleşme'yi rüyamızda görürüz

TOSYA Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçenin 10 gün önceki vaka haritası ile bugünkü vaka haritasını paylaşarak vatandaşlara, "Bu sürecin adı 'Kontrollü Normalleşme' sürecidir.

TOSYA Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçenin 10 gün önceki vaka haritası ile bugünkü vaka haritasını paylaşarak vatandaşlara, "Bu sürecin adı 'Kontrollü Normalleşme' sürecidir. Eğer 'Kontrol'ü kaybedersek 'Normalleşme'yi de rüyamızda görürüz" uyarısında bulundu.

Kastamonu'ya bağlı Tosya ilçesinde artan vakalar sebebiyle Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçenin 10 gün önceki vaka haritasi ile günümüz vaka haritasını paylaşarak vatandaşları uyardı. Paylaştığı 2 fotoğraf arasında sadece 10 gün olduğuna dikkati çeken Pişkin, yaptığı açıklamada "3 Mart'ta vaka sayısı sıfır olan ilçemizde 13 Mart'ta vaka sayımız 52. Lütfen birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu unutmayalım, lütfen birbirimize yardımcı olalım. Hayatını kaybeden insanların, geride gözü yaşlı kalan yakınlarının, aylarca kepenk açamayan esnafın, evlerine hapsolan insanların ahı var. Bu vebal hepimizin." ifadelerini kullandı. 

Vatandaşların kontrollü normalleşme sürecinde oldukça dikkatli olması gerektiğini ifade eden Kaymayam Pişkin, yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Tekrar hatırlatıyorum. Evinize misafir kabul etmeyin, dışarıda kaldığınız süreyi azaltın, dışardayken maskenizi çıkarmayın, insanlarla mesafenizi koruyun, ellerinizi sık sık yıkayın ve esnafsanız iş yeriniz için öngörülen tedbirlere harfiyen uyun. Tosyalı Kardeşlerim, unutmayın, bu sürecin adı 'Kontrollü Normalleşme' sürecidir. Eğer 'Kontrol'ü kaybedersek 'Normalleşme'yi de rüyamızda görürüz, net."


Tosya Kaymakamı Pişkin: Kontrolü kaybedersek 'Normalleşme'yi rüyamızda görürüz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bünyamin KARACAN

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