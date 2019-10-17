Tosya'da ilçe danışma kurulu toplantısı yapıldı

17.10.2019 12:17

Tosya'da 2020 eğitim öğretim yılı danışma kurulu toplantısı yapıldı.



2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilçe danışma kurulu sene başı toplantısı; Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci tarafından kurul üyelerine yönelik yapılan bilgilendirme sunumundan sonra konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, bu toplantı vesilesiyle eğitim-öğretim hizmetlerinin bütün yönleriyle değerlendirdiklerini söyledi. Tosya olarak eğitimde başarı standartlarını daha yukarılara çıkarmak ve topluma bilinçli, donanımlı bireyler yetiştirebilmek amacıyla çalıştıklarını ve bu amaç doğrultusunda tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Kaymakam Deniz Pişkin, hedeflenen amaçlara ulaşmak için bütün aktörlerin üstlendiği sorumluluğu kusursuz şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi.



Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini iletmesiyle sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA