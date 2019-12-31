Tosya'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

31.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:22

Bağımlılıkla mücadele toplantısı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in de katılımıyla yapıldı.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen Tosya Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısına Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile birlikte ilgili kurum temsilcileri katıldı. 2019 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı ve 2020 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya'da bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını azim ve kararlılık içerisinde sürdüreceğiz. Birçok kurum ve kuruluşun işbirliğiyle yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Bu minvalde büyük fedakarlık ve gayret içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren özellikle İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının amir ve personeli başta olmak üzere bütün paydaş kurum ve kuruluşları kutluyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA