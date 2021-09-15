Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut neden öldü? - Haberler
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Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut neden öldü?

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Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut neden öldü?

Adana Seyhan İlçesi'nde küçük tablasında Müslüm Baba şarkıları ile "Ütü Tost" yaparken sosyal medyada fenomen haline gelen "Tostçu Mahmut" sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için giderken Ulukışla'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut neden öldü?

Bir döneme 'ütü' kullanarak yaptığı tostlarla damgasını vuran Adana'nın fenomen ismi Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti. İstanbul Beşiktaş'ta mekan açma hazırlığında olan ünlü tostçu trafik kazası sonucu hayatını yitirdi. Peki, Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut neden öldü?

TOSTÇU MAHMUT NEDEN ÖLDÜ?

Adana kaynaklı yerel sosyal medya kanallarında Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt'un Ulukışla'da tır ile çarpıştığı kazada yaşamını yitirdiği haberler i çıktı.

TOSTÇU MAHMUT KİMDİR?

Anıl Kurt yaptığı bir açıklamada şöyle demişti:

"1973 yılından beri babam yapıyor. Ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz. Tantuni gibi göze geliyor. Vatandaşlar seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var. Bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Rızkı veren Allah'tır." Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sosyal medya üzerinden 'ütü tost' videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır icra ediyordu. Tostçu Mahmut Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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