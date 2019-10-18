Torpil bomba gibi patladı: 3 yaralı

Torpil bomba gibi patladı: 3 yaralı

Torpil bomba gibi patladı: 3 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

18.10.2019 17:08
Torpil bomba gibi patladı: 3 yaralı

Torpil bomba gibi patladı: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuzselim Mahallesi Diş Hastanesi yanında bulunan parkta meydana geldi. Derman Yılmaz, isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşıyla birlikte parkta bulunduğu sırada cebinden çıkardığı torpili ateşledi. Torpili ateşlemesiyle birlikte biranda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle Derman Yılmaz ve yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.