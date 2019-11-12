Toroslar'da yeni yol çalışmaları sürüyor
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Toroslar'da yeni yol çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi'nin, yeni yol açım ve düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

12.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:52
Toroslar'da yeni yol çalışmaları sürüyor

Belediyesi'nin, yeni yol açım ve düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, belli bir program dahilinde mahallelerdeki ihtiyaçları gidererek bu kapsamda Mahallesi'nde yol açım, Mahallesi'nde de yol düzenleme çalışması yaptı.


Daha uzun ömürlü, kaliteli, konforlu yollar yapmak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan son zamanlarda yol ile ilgili sık sık talepler alıyoruz. Bu taleplerin hepsini yerine getirmek için çalışıyoruz. Ama halen sokak aralarında devam etmekte olan alt yapı çalışmaları var. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte o sokakların da ihtiyaçlarını gidereceğiz. Çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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