Toroslar Belediyesi ile Toros Üniversitesi arasında protokol

06.08.2019 15:28

Toroslar Belediyesi, Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı konusunda Toros Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programa kayıtlı öğrencilerin, ders programındaki derslerin ve uygulamaların belediye bünyesinde yapılmasına ilişkin usul ve esaslar protokolle belirlendi.

Protokol, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile Toros Üniversitesi Rektörü Haluk Korkmazyürek arasında imzalandı.

Protokol kapsamında programa kayıtlı her öğrencinin haftalık ders programı, Yüksekokul tarafından hazırlanarak her eğitim öğretim yılı başlangıcında Toroslar Belediyesine sunulacak.

Belediye, önerilen ders programı çerçevesinde eğitim öğretimi sürdürecek en az lisans düzeyinde eğitim görmüş ve fiilen inşaat alanında görev yapan çalışanını sorumlu olarak Yüksekokula bildirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "İşbirliğimizin gelişerek devam etmesini diliyorum. Her iki taraf içinde hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA