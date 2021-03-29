Toronto Raptors - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
NBA maçında bugün Toronto Raptors - Portland TB maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Toronto Raptors - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Toronto Raptors - Portland TB maçı gerçekleşecek. Peki, Toronto Raptors - Portland TB hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!
TORONTO RAPTORS - PORTLAND TB MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, Toronto Raptors - Portland TB maçı, Toronto'da Scotiabank Arena'da oynanacak. Toronto Raptors - Portland TB maçı, S Sport Plus ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak.
TORONTO RAPTORS - PORTLAND TB MAÇI SAAT KAÇTA?
NBA heyecanında 29 Mart Pazartesi günü oynanacak Toronto Raptors - Portland TB maçı, Türkiye saatiyle 02.00'da başlayacak.