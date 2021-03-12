Toronto Raptors - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Toronto Raptors - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12.03.2021 00:50 | Son Güncelleme: 12.03.2021 01:00
Toronto Raptors - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Toronto Raptors - Atlanta Hawks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Toronto Raptors - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Toronto Raptors - Atlanta Hawksmaçı gerçekleşecek. Peki, Toronto Raptors - Atlanta Hawks hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

TORONTO RAPTORS - ATLANTA HAWKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Toronto Raptors - Atlanta Hawksmaçı, Toronto'da Scotiabank Arena'da oynanacak. Toronto Raptors - Atlanta Hawks maçı, NBA TV HD , Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, Tivibu 75, D-Smart 72 üzerinden izlenebilecek.

TORONTO RAPTORS - ATLANTA HAWKS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 12 Mart Cuma günü oynanacak Toronto Raptors - Atlanta Hawks maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

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