Torbalı Belediyesi öğretmenleri unutmadı

24.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:22

Torbalı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenler onuruna bir kahvaltı düzenledi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde ve ilçedeki Metropolis Spor Okullarında görev yapan öğretmenlerin onuruna düzenlenen kahvaltı yoğun katılımla gerçekleşti.



Torbalı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenler onuruna bir kahvaltı düzenledi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde ve ilçedeki Metropolis Spor Okullarında görev yapan öğretmenlerin onuruna düzenlenen kahvaltıda yeni nesiller yetiştiren öğretmenlere, doğada yetiştirmeleri için çiçek hediye edildi. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un yoğun programı nedeniyle katılamadığı kahvaltıda hazır bulunan Torbalı Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürü Serkan Tekin, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, yılmadan ve zorluklara göğüs gererek, halkın aydınlanması, iyi bireyler olması için büyük görev üstlenen öğretmenlere çok şey borçluyuz" dedi.



Torbalı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emine Çobanoğlu ve daha önce Torbalı'da görev yapıp emekli olan merkez yöneticilerinden Selahattin Değer ve Enver Mert de kahvaltıda yer aldı. Müzik dinletisinin de gerçekleştiği kahvaltı programında tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Torbalı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emine Çobanoğlu, "Yılın 365 günü büyük emek gösteren, meslekteki ilk günkü heyecanlarını hiç yitirmeyen tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlarım. Ayrıca bizi bugün onurlandıran ve bizi bu kahvaltıda bir araya getiren Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Bugün beraber kahvaltı yaptıkları öğretmenlerin birçoğuna 'Dostum, abim ve hocam' dediğini ifade eden ve bu nedenle de büyük gurur yaşadığını kaydeden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürü Serkan Tekin, "Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlere başkanımızın selamını getirdim. Tekrardan Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA