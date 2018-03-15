Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "AK Parti, 16 yıldan bu yana iktidarda ve özelleştirme yaklaşımını bu milletin çıkarları bakımından daha değerli, rasyonel buluyor. Herkesin çıkarına daha uygun olduğunu düşünüyor." dedi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Partisinin önergesi hakkında söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "kitaplardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin çıkartıldığını ya da Atatürk'e hakaret içeren kitapların okullarda okutulduğunu" iddia etti. Arık, Nar Çocuk Yayınları tarafından basılan "Küçük Prens" adlı kitabı, milletvekillerine göstererek, kitapta yer alan bazı bölümlerini okudu.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Fransız yazar, şair ve pilot Antoine de Saint-Exupery'nin büyük bir yazar olduğunu ve "Gece Uçuşu", "Savaş Pilotu", "Kale" ve "Küçük Prens" adlı eserlerin her yaştan insanın okuması gereken kitaplar olduğunu belirtti.

Bostancı, şöyle devam etti:

"(Küçük Prensin) okunmaması yahut da şu versiyonunun okunmaması, çocuklara nasıl okutulduğuna ilişkin bir sorgulamanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Sayın Arık'ın ifade ettiği husus, bir cümle olarak eleştirel bir ifade şeklinde orijinal metinde de mevcuttur. Esasen eleştiriler yapılabilir. Orada isim söylenmiyor ama kastedilen kim olursa olsun, hele Atatürk'ün kendisine yönelik bu tür eleştirilerin halkın gözündeki kıymetine herhangi bir halel getirmesi söz konusu olmaz. Tarihi bilenler, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi olarak silah arkadaşlarıyla birlikte nasıl bir mücadele verdiğini gayet iyi bilirler."

Yeniden söz alan Arık, "Bu kitabın Can Kitapevinde aynı çevirisi var. Orada 'Bir Türk büyüğü' diye hitap edilirken, burada 'Türk diktatörü' diye hitap ediliyor. Çocuklarımıza okullarda tavsiye edilen kitap da budur. Bizim itirazım bunadır. Niçin 'Küçük Prens okullarda okutuluyor' diye değil. Bu versiyonun okullarda okutulmaması, başka yayınların okutulmasıdır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı da gençliğinde kendisinin okuduğu kitapta da öyle bir tanımlamanın olmadığını, sonradan eklenmiş olabileceğini belirtti.

Partisinin önergesi üzerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını eleştirerek, "Şeker fabrikalarını satmak vatanı satmak anlamına geliyor. Her şeyimizi sattınız ondan sonra çıkıyorsunuz, 'milliyim' diyorsunuz. Neresi milli bunun? O şeker fabrikalarını sattırmayacağız, sattırmayacağız, sattırmayacağız. Net konuşuyorum." ifadesini kullandı.

Bostancı ise yeryüzünde birçok ülkenin farklı yaklaşımları olduğunu, kimisinin devletçi, kimisinin de özelleştirme yanlısı olduğunu vurguladı. Bostancı, "AK Parti, 16 yıldan bu yana iktidarda ve özelleştirme yaklaşımını bu milletin çıkarları bakımından daha değerli, rasyonel buluyor. Herkesin çıkarına daha uygun olduğunu düşünüyor." dedi.

Bostancı, "Vatan satmak... Fabrikayı satmakla vatan satmak" şeklindeki benzetmenin de talihsiz bir benzetme olduğunu ve bunu yakışıksız bulduklarını kaydetti.