Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu
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Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Şerif Taşar - Haberler | 3. Sayfa

Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde toprak kayması sonrası çöken toprağın altında kalan 58 koyun telef oldu.

Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde toprak kayması sonrası çöken toprağın altında kalan 58 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde Serkan Varol'a ait olan 58 koyun toprak kayması sonrasında toprağın altında kaldı. Toprağın altında kalan 58 koyun telef oldu. Toprak kayması sonrasında telef olan 58 koyun gömüldü.

Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu
Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu
Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu
Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şerif Taşar

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