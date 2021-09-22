Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 6 kişilik heyet, Muğla'da toprak havuzda deniz balığı yetiştiren tesiste teknik incelemelerde bulundu.

MUĞLA (İHA) - Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 6 kişilik heyet, Muğla'da toprak havuzda deniz balığı yetiştiren tesiste teknik incelemelerde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Edip Yağan ve 5 teknik personelin katılımı ile Muğla'nın Milas ilçesi Avşar bölgesine teknik gezi düzenlendi.

Teknik gezi kapsamında, Avşar bölgesinde yeraltından çekilen deniz suyu özelliğindeki tuzlu suyu kullanarak toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği yapmakta olan tesis, deniz balıkları yavru üretimi yapmakta olan kuluçkahane ve paketleme tesisi ile Karides Yetiştiricilik Tesisinde incelemeler yapılarak tesis yetkililerinden bilgi alındı. - AYDIN

Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi

Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi

Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı

Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı

 Koşuyu bitirmekte ısrar eden yarışmacı, bitiş çizgisinden sonra hastaneye kaldırıldı

Koşuyu bitirmekte ısrar eden yarışmacı, bitiş çizgisinden sonra hastaneye kaldırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Burak Yamantürk
Spor Alex Teixeira Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 08:57:38. #1.12#