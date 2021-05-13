Toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ediyor
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Toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ediyor

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

- Toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ediyor Karabük'te toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ederken, binada çatlaklık meydana getirdi.

- Toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ediyor

KARABÜK - Karabük'te toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ederken, binada çatlaklık meydana getirdi.

100. Yıl Mahallesi 1008 No'lu Cadde üzerinde bulunan site içerisindeki apartmanın duvarında zeminden çıkan su nedeniyle çatlaklık meydana geldi. Kolonları çürütebilecek olan su nedeniyle tedirginlik yaşayan apartman sakinleri belediyeden gelecek yardımı bekliyor. Diğer apartmanlarında zeminine toprak altından sızarak biriken suyun nereden geldiğini bulmakta zorlanan vatandaşlar sorunun çözülmesini istiyor.

Apartman sakinlerinden Erkan Uysal, Su çıkmaya başladı buradan binanın temeline gidiyor. Daha ileriden de çıkıyor, üst taraftaki sitenin altından mı çıkıyor yoksa doğal yerden çıkan su mu bilmiyoruz. Belediyeyi aradık, geldiler burayı kazıp birkaç gün dursun dediler. Belediyeyi yeniden aradık ne olacak diye. Bizim yapacağımız bir şey yok, sıkıntı üst taraftaki siteden kaynaklı ise onlar yapacak diyorlar" ifadelerini kullandı.

Uysal, sorunlarını sadece belediyenin çözebileceğini, yaşadıkları sorun karşısında çare aradıklarını söyledi.

Toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ediyor
Toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ediyor
Toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ediyor
Toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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