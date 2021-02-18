Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası devam ediyor
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Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası devam ediyor

18.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:13
Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası devam ediyor

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahallede karantina devam ediyor.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahallede karantina devam ediyor.

Yeşilhisar'da 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesinde, 18 gün önce Zeynep Arı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, 3 gün önce 10 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları kapattı.İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Jandarma Komutanı Nihat Boylu ve Devlet Hastanesi Başhekimi Aydın Esen, karantina altındaki mahallede denetimlerde bulundu. Kaymakam Bayram, mahallede yaşayanların ihtiyaçlarının giderilmesi için Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aktif olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi.


Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası devam ediyor
Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin DEĞİRMENCİ

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