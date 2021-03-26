Top-10: Uzaydan Gelen Sinyaller
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Top-10: Uzaydan Gelen Sinyaller

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
Top-10: Uzaydan Gelen Sinyaller

İnsanoğlu uzayda yaşamın olup olmayacağı dahil her şeyi araştırmıştır.

İnsanoğlu uzayda yaşamın olup olmayacağı dahil her şeyi araştırmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle bu merak daha somut hale gelmiştir. Tabi bir soruda sadece biz mi uzaylıları arıyoruz yoksa onlarda mı bizi arıyor sorusu. Uzaydan gezegenimize az da olsa sinyaller geldi.

1965 yılında Soyvet Astrofizikçiler Kardashev ve Shklovkyy,  çok güçlü bir sinyal aldı ama sonra bunun bir kuasar ( yüksek enerjiyle parlayan evren) olduğu ortaya çıktı.

2. Jocelyn Bell Burnell 1967 yılında sürekli tekrarlayan bir radyo sinyali aldı. Ama sonra Burnell'in  ilk Pulsar yıldızını keşfettiği anlaşıldı.

3. Viking 1 Mars uzay aracı besleyici metabolizma örneklerine rastladı. Bu Mars'ta yaşam olabileceğinin bir kanıtıydı. Ama  sonra yapılan 3 testten ikisi sonuçsuz biri ise negatif çıktı.

4. Gelelim ünlü 'Wow' sinyaline. Bu belki de Dünya'daki en ünlü sinyal. 15 Ağustos 1977 günü Ohio Üniversitesi'ne ait Big Ear (Büyük Kulak) radyotelekopunda dar bantlı bir radyo sinyali olarak tespit edildi. Sinyalin Güneş Sistemi dışı olduğu anlaşıldı. Sinyal yaklaşık 72 saniye sürdü. Sinyale bilgisayar çıktısında ortaya çıkan 'WOW' adı verildi.

OLAĞANDIŞI UZAY OLAYI

5. 1998 yılında Porto Riko'da yer alan Areciıbo  teleskobu bir sinyal keşfetti. 10 dakika sonra tekrar eden sinyalin yeryüzünden geldiği anlaşıldı.

6. Gelelim bir diğer ünlü sinyal olan Seti@Home sinyaline. 2004 yılında Balık ve Koç Takımyıldızları'ndan gelen büyük bir sinyal patlaması yaşandı. Sinyalin kaynağı bugün bile tartışma konusu.

7. 2015 yılında Tabby Yıldızı'nda olağandışı bir uzay olayı gerçekleşti. Araştırmacılar kuyruklu yıldız olduğu düşünse de henüz bir sonuç vermedi.

8. 15 Mayıs 2016 yılında Herkül takımyıldızından gelen bir sinyal Ratan-600 adlı bir radyo teleskobu tarafından yakalandı. Araştırmacılar bunun bir uzay olayının mı yoksa gelişmiş bir medeniyetten geldiğini mi henüz çözemediler.

9. 2012 yılından bu yana  'FRB 121102' adlı bir sinyal yaklaşık 150 günde bir kendini tekrar etmektedir. 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki cüce bir gökadadan gelen sinyal hakkında henüz bir karara varılmadı.

10. 2017 yılında Auriga takımyıldızından birkaç milisaniye kadar süren radyo sinyalleri gelmiştir. Sinyallerin yaklaşık 3 milyar öteden geldiğini düşünülüyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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