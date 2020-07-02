Tommaso Filmi
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Tommaso, genç Avrupalı eşi Nikki ve 3 yaşındaki kızları Dee Dee ile Roma'da yaşayan Amerikalı bir sanatçıdır. Eski bir bağımlı olan Tommaso günlerini senaryo yazıp, İtalyanca öğrenerek ve oyunculuk dersleri vererek geçirir. Sanatçı kimliğinden gittikçe uzaklaşan Tommaso, yaşamını ailesinin üzerine kurar. Ancak geçmişin hatıraları onun hayatıyla yüzleşmesine neden olur.
Yönetmen: Abel Ferrara
Senaryo: Abel Ferrara
Oyuncular: Cristina Chiriac, Willem Dafoe, Anna Ferrara, Stella Mastrantonio, Lorenzo Piazzoni, Alessandro Prato, Kyle Reardon, Alessandra Scarci
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Tommaso
Yapımcı Firma: Faliro House Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İtalya, İngiltere, ABD, Yunanistan
Orijinal Dili: İngilizce, İtalyanca, Rusça
Filmin Süresi: 115 dk.
Dağıtıcı Firma: Faliro House Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com