Tommaso Filmi
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Tommaso Filmi

Tommaso filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tommaso filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Tommaso Filmi
02.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:58

Tommaso, genç Avrupalı eşi Nikki ve 3 yaşındaki kızları Dee Dee ile Roma'da yaşayan Amerikalı bir sanatçıdır. Eski bir bağımlı olan Tommaso günlerini senaryo yazıp, İtalyanca öğrenerek ve oyunculuk dersleri vererek geçirir. Sanatçı kimliğinden gittikçe uzaklaşan Tommaso, yaşamını ailesinin üzerine kurar. Ancak geçmişin hatıraları onun hayatıyla yüzleşmesine neden olur.

Yönetmen: Abel Ferrara

Senaryo: Abel Ferrara

Oyuncular: Cristina Chiriac, Willem Dafoe, Anna Ferrara, Stella Mastrantonio, Lorenzo Piazzoni, Alessandro Prato, Kyle Reardon, Alessandra Scarci

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Tommaso

Yapımcı Firma: Faliro House Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İtalya, İngiltere, ABD, Yunanistan

Orijinal Dili: İngilizce, İtalyanca, Rusça

Filmin Süresi: 115 dk.

Dağıtıcı Firma: Faliro House Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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